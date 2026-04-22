Lukaku, altri problemi fisici: fastidio alla caviglia e lascia subito l'allenamento
Problemi fisici, altri problemi fisici, per Romelu Lukaku. Lo raccontano dal Belgio. Questa mattina l'attaccante di proprietà del Napoli si è allenato con Peter Gors di MovetoCure su uno dei campi di allenamento di Deurne Noord. La sessione di lavoro però è durata poco. Dopo alcuni esercizi di stabilizzazione e riscaldamento, infatti, Big Rom si è fermato.
Motivo? Un problema alla caviglia destra. HLN ha anche fornito alcune immagini del suo problema fisico. Lukaku, sofferente, ha subito abbandonato la seduta e ora si attendono novità sulle sue condizioni di salute. Lukaku era rientrato a inizio settimana a Napoli, aveva incontrato la dirigenza e poi era ripartito subito alla volta del Belgio per continuare il suo lavoro personalizzato in vista del Mondiale.
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