Yamal come De Bruyne: segna su rigore e s'infortuna, tremano Barça e Spagna

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Il Barcellona riesce a sbloccare la gara contro il Celta Vigo, ma perde subito uno dei suoi talenti più promettenti. Nel finale del primo tempo, Lamine Yamal realizza con freddezza il calcio di rigore che porta in vantaggio i blaugrana, salvo poi essere protagonista di un episodio che cambia l’atmosfera della partita. Subito dopo la trasformazione dagli undici metri, il giovane attaccante si accascia a terra, mostrando evidenti segni di dolore e preoccupazione.

Infortunio e apprensione per Yamal

La dinamica è apparsa immediatamente allarmante: dopo il gol, Yamal si è portato le mani al volto, segnale di un problema muscolare accusato al bicipite femorale sinistro proprio durante il tiro. Lo staff medico è intervenuto tempestivamente, ma il giocatore è stato costretto a lasciare il campo con difficoltà, sostituito pochi istanti dopo. Un’uscita che offusca il vantaggio del Barcellona e solleva dubbi sulle sue condizioni fisiche in vista dei prossimi impegni stagionali.