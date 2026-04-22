Slovacchia, nuovo Ct: salgono le quotazioni di Hamsik

Slovacchia, nuovo Ct: salgono le quotazioni di HamsikTuttoNapoli.net
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Oggi alle 11:30Notizie
di Arturo Minervini
In caso di addio di Francesco Calzona, infatti, l’ex capitano del Napoli potrebbe diventare il nuovo commissario tecnico.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, prendono quota le indiscrezioni sul possibile futuro di Marek Hamsik sulla panchina della Slovacchia. In caso di addio di Francesco Calzona, infatti, l’ex capitano del Napoli potrebbe diventare il nuovo commissario tecnico.

Il quotidiano sottolinea come, dopo il mancato raggiungimento della qualificazione al Mondiale, Calzona abbia deciso di non proseguire la propria esperienza alla guida della nazionale slovacca, chiudendo un ciclo durato quattro anni. In questo scenario, si fa largo la candidatura di Hamsik, oggi dirigente federale, pronto eventualmente a raccogliere l’eredità e iniziare una nuova avventura da ct.