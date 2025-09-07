Ufficiale

Lituania-Olanda, le formazioni: panchina per Noa Lang

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:55Notizie
di Antonio Noto

Sono ufficiali le formazioni di Lituania-Olanda, match valido per il Gruppo G di qualificazione ai Mondiali 2026. Koeman lascia in panchina l'attaccante del Napoli Noa Lang. Di seguito le scelte dei due tecnici. 

LITUANIA (3-4-2-1): Gertmonas; Armalas, Girdvainis, Lekiatas; Upstas, Antanavicius, Gineitis, Lasickas; Sirgedas, Jansonas, Dolznikov. Ct. Jankauskas.

OLANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Timber, ; Reijnders, Gakpo, Malen; Depay.: Ct. Koeman.
 