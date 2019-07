LIVE - Dimaro, Day 11: a breve azzurri in campo per la seduta mattutina

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

9.50 - Azzurri in campo. Il gruppo si dirige verso la palestra per la solita fase di attivazione con esercizi su forza ed equilibrio.

9.30 - Inglese non dovrebbe presentarsi perché in queste ore lascerà Dimaro per raggiungere Dimaro.

9.20 - Amici di Tuttonapoli.net, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento mattutino nell'undicesimo giorno di ritiro del Napoli a Dimaro. A breve inizierà la seduta degli azzurri agli ordini di Carlo Ancelotti.