Lo choc è solo bianconero?

Da mesi migliaia di italiani si contagiano, tanti sono purtroppo morti, ma lo choc per una positività al Covid-19 appartiene solo a Cristiano Ronaldo. Non c'è da stupirsi: la maggior parte dei quotidiani sportivi titola con questa parola per parlare di una 'semplice' positività da parte di una persona tra l'altro asintomatica, dunque che non ha sintomi e che sta relativamente bene, tanto da prendere il sole sul balcone sorridendo ai fotografi. Una brutta notizia, quella di CR7 positivo al Covid, con tutte le conseguenze rischiose del caso (altri contagi, familiari in pericolo), ma il modo con cui è stata trattata fa riflettere: choc è solo per pochi, quando esiste qualcosa di grave, di assurdo. Come i 14 del Genoa. In Serie A, d'altronde, i calciatori attualmente positivi sono 30 e sono destinati ad aumentare. Ma CR7 positivo è choc. Un pensiero condiviso anche dal giornalista Paolo Ziliani sui social:

Stabilito che lo choc per noi arriva solo se si infetta #Ronaldo, è bene ricordare che il Napoli non andò a Torino perchè i suoi giocatori avrebbero potuto fare come i negativi del Genoa, cioè positivizzarsi e infettare. Paradossale che a ritenersi danneggiata sia stata la Juve. pic.twitter.com/juERbUAzju — Paolo Ziliani (@ZZiliani) October 14, 2020