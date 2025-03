Lo 'scoop' di Lukaku conferma quello che tutti avevamo sospettato

vedi letture

"L’estate scorsa sapevo che sarei venuto a Napoli": così l'attaccante belga Romelu Lukaku nella sua lunga e interessante intervista al Corriere dello Sport. L'attaccante belga ha spiegato che la scorsa estate aveva già chiaro il proprio destino: tornare a lavorare con Conte. Di nuovo in Italia dopo lo scudetto vinto con la maglia dell'Inter. Eppure la trattativa tra il club azzurro e il Chelsea è stata lunga, tortuosa e si è sbloccata solo quasi a fine agosto.

Ma Lukaku al Napoli era un sospetto fondato che molti avevano cominciato a cogliere seguendo la scia del mercato. Il Napoli era da tempo alla ricerca di una punta per sostituire Osimhen - poi andato solo a settembre in prestito al Galatasaray - ma non chiudeva ancora nessun centravanti. Così a un certo punto, sapendo che Lukaku avrebbe lasciato la Premier e conoscendo il suo rapporto con Conte, l'idea di immaginarlo al Maradona è diventata sempre più concreta. Poi radiomercato ha confermato tutto con il racconto di una trattativa infinita che si è conclusa dopo diversi tentativi e un lungo corteggiamento. Per la felicità di Conte ma anche dello stesso giocatore che ora è a una rete di distanza dalle 80 in Serie A e dalle 10 in questo campionato.