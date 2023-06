Lo Scudetto abbassando gli ingaggi: tutte le cessioni e le cifre

Non chiamatelo miracolo sportivo. Il Napoli che ha vinto lo Scudetto è frutto di competenza, coraggio, idee e programmazione.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non chiamatelo miracolo sportivo. Il Napoli che ha vinto lo Scudetto è frutto di competenza, coraggio, idee e programmazione. Il club azzurro è un modello di gestione virtuosa: ingaggi congrui, conti in ordine, altissimo valore tecnico della rosa e risultati sportivi eccellenti.

“Faremo di tutto per riportare a Napoli lo scudetto”, disse così Aurelio De Laurentiis in una conferenza stampa il 30 maggio 2022. Una vera e propria profezia, se si pensa che oggi il Napoli ha rispettato alla lettera le parole del proprio presidente.

Il patron azzurro ci aveva visto lungo, aveva già perfettamente in mente cosa voleva fare di lì in avanti. La scorsa estate è stata infatti costellata dalle partenze eccellenti, dal cambio di ciclo con l’addio a molti senatori e dall’abbassamento al monte ingaggi sotto gli 80 milioni di euro.

Kim per Koulibaly, Kvaratskhelia per Insigne e Raspadori per Mertens, Olivera per Ghoulam, sono solo gli esempi più lampanti del lavoro e dell’idea di Giuntoli e De Laurentiis. Il patron azzurro era sicuro che tagliare gli ingaggi più esosi non avrebbe significato ridimensionamento, anzi. La sua visione estiva si è infatti concretizzata: abbassare gli stipendi e restare competitivo ad altissimo livello.

Ci è riuscito con il quinto monte ingaggi della serie A e grazie al lavoro strepitoso di Luciano Spalletti, il cui stipendio - tra l’altro - è il più basso tra i tecnici delle big di Serie A. Il Napoli si è dimostrato l’esempio perfetto di un calcio in grado di coniugare sostenibilità economica a grandi risultati sportivi. Il modello De Laurentiis ha confermato di poter essere vincente e quasi un unicum nel panorama calcistico attuale italiano ed europeo.