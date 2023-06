Lo Scudetto di Anguissa: il top player esploso a Napoli

Chi l’avrebbe mai detto al suo arrivo dalla Serie B inglese, Frank Zambo Anguissa è stato uno dei pilastri del Napoli di Spalletti.

Chi l’avrebbe mai detto al suo arrivo dalla Serie B inglese, Frank Zambo Anguissa è stato uno dei pilastri del Napoli di Spalletti. Il camerunense, poco conosciuto in Italia, è esploso letteralmente al Napoli, formando con Lobotka e Zielinski il centrocampo non solo campione d’Italia ma anche il migliore di tutto il campionato.

Che colpo Giuntoli! Anguissa, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Fulham, è uno dei fiori all’occhiello del ds azzurro Giuntoli. In prestito oneroso dal club inglese per 400mila euro ad agosto 2021, è stato riscattato dal Napoli per 15 milioni dilazionati in tre anni. Un vero e proprio affare per un giocatore che si rivelato un top player.

L’esordio shock. Avete mai visto esordire un azzurro, dopo un mezzo allenamento con dei nuovi compagni e in un altro campionato, e giocare da veterano nella sfida più sentita dai napoletani? Eccolo qua: Frank Zambo Anguissa! Buttato nella mischia al terza giornata della passata stagione al Maradona contro la Juve, l’ex Fulham ha subito dimostrato tutte le sue qualità: tecnica, forza fisica, intelligenza tattica e personalità. Spalletti si è subito fidato di lui ed è stato ripagato in pieno.

Un perno fondamentale. Quasi mai Spalletti ha rinunciato ad Anguissa, a dimostrazione della sua importanza per la squadra. Anche quando la spia rossa della batteria era accesa è rimasto quasi sempre in campo. Quando non c’era, la sua assenza si è fatta sentire. Come l’anno scorso, nella gara persa dal Napoli in casa con la Fiorentina, quando era squalificato o in altre gare per via di vari problemi di natura muscolare. Quest’anno, grazie anche al ritiro fatto con la squadra, i problemi fisici sono stati limitati ed è stato tra i calciatori più utilizzati della rosa.