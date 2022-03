Lo striscione della vergogna di Verona arriva in Parlamento: "Daspo per i responsabili"

Un caso che arriva in Parlamento, con le parole di Vittoria Casa, presidente commissione Cultura Scienza e Istruzione alla Camera.

Viene invocato il Daspo per i responsabili del vergognoso striscione comparso al Bentegodi quest'oggi. Un caso che arriva in Parlamento, con le parole di Vittoria Casa, presidente commissione Cultura Scienza e Istruzione alla Camera: "È inimmaginabile che nel contesto della crisi attuale il tifo da stadio non sappia contenere i suoi bassi istinti - si legge su larena.it - le bombe di questi giorni in Ucraina non possono essere il pretesto per fare del basso umorismo, peraltro a sfondo razzista. Riguardo allo striscione di Verona che invita a bombardare Napoli, mi auguro che i competenti organi sportivi applichino il codice di giustizia sportiva e che venga impartito il Daspo di gruppo ai responsabili".