Lozano show contro l'Ajax! Tripletta nel 5-2 ai Lancieri in crisi nera

Hirving Lozano dà spettacolo in Eredivisie contro l’Ajax.

Hirving Lozano dà spettacolo in Eredivisie contro l’Ajax. La capolista Psv Eindhoven batte 5-2 i Lancieri con una tripletta del Chucky e relega la squadra di Amsterdam all'ultimo posto in classifica. L'ex Napoli è il grande mattatore del match, oltre alle tre reti, favorisce anche il quarto gol di de Jong conseguente al palo colpito dal messicano con un tiro a giro. Momento nero per l'Ajax: cinque sconfitte consecutive e soli cinque punti in classifica.