Quando si giocheranno Parma-Napoli e Inter-Lazio: l'ipotesi

vedi letture

Ora che lo scudetto entra nel vivo, ora che l'Inter si è avvicinata, ora che aumenta l'ansia ma anche l'adrenalina, la domanda ricorrente è una sola: quando si giocheranno Parma-Napoli e Inter-Lazio? Salvo sorprese, dovrebbero essere in contemporanea e di domenica, ma non vi è ancora certezza sull'orario. Tutto dipenderà dal finale delle ultime due sfide di questa sera, poi la Lega annuncerà il programma completo del 37esimo turno di Serie A.

Molte partite potrebbero giocarsi in contemporanea, come in passato, anche perché ad esempio il Parma non è ancora salvo aritmeticamente e quindi dovrà certamente giocare allo stesso orario di squadre in lotta per non retrocedere. Da tempo non si viveva un campionato così equilibrato, dallo scudetto allo spettro della Serie B. Poche ore e tutto sarà chiaro. E ufficiale. Ecco cosa emergeva dall'ultimo comunicato della Lega di venerdì scorso:

"Domenica 18 maggio 2025:

CAGLIARI - VENEZIA

FIORENTINA - BOLOGNA

GENOA - ATALANTA *

HELLAS VERONA - COMO **

INTER - LAZIO

JUVENTUS - UDINESE

LECCE - TORINO

MONZA - EMPOLI

PARMA - NAPOLI

ROMA - MILAN

Dalla stessa comunicazione della Lega si legge quanto segue:

"* Nel caso in cui la gara Genoa-Atalanta, all'esito delle gare della 36^ giornata, non avesse più necessità di contemporaneità con le gare della domenica, la stessa si disputerà sabato 17 maggio 2025 alle ore 20.45.

** Nel caso in cui la gara Hellas Verona-Como, all'esito delle gare della 36^ giornata, non avesse più necessità di contemporaneità con le gare della domenica, la stessa si disputerà sabato 17 maggio 2025 alle ore 18.00".