Lucca, la Fiorentina all'orizzonte buona notizia: il dato che fa ben sperare

>La sfida tra la Fiorentina ed il Napoli di Lorenzo Lucca, come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, porta con sé una curiosa coincidenza: il suo ultimo gol in Serie A risale proprio al 25 maggio, ultima gara di campionato tra Udinese e Fiorentina al Bluenergy Stadium, la stessa partita che ha consentito comunque alla squadra Viola di qualificarsi per la quarta volta consecutiva alla Conference League. Un precedente per lui incoraggiante, al quale si aggiunge un ulteriore curiosità: Lorenzo Lucca aveva segnato anche nella gara di andata contro i Viola allo Stadio Artemio Franchi. Dopo 111 giorni senza reti ufficiali, vedremo se Lucca si sbloccherà in maglia azzurra proprio a Firenze, piazza che lo ha a lungo corteggiato.