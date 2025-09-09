Fantacalcio Serie A, i tiratori di rigori e piazzati: sorpresa per il Napoli
La redazione di Sportmediaset ha fornito nel dettaglio l'elenco dei rigoristi e dei tiratori di calci piazzati in Serie A in vista dell'asta del Fantacalcio. Per il Napoli c'è De Bruyne sia dal dischetto che per i piazzati e per le punizioni (ha già fatto gol all'esordio da posizione defilata sul campo del Sassuolo), ma occhio anche a Lucca per i rigori, con Lukaku ko per infortunio. Ecco l'elenco completo:
ATALANTA
Rigoristi: Scamacca, Krstovic, De Ketelaere
Calci piazzati: De Ketelaere, Zalewski
BOLOGNA
Rigoristi: Orsolini, Immobile, Bernardeschi
Calci piazzati: Orsolini, Miranda, Bernardeschi
CAGLIARI
Rigoristi: Belotti, Mina, Esposito
Calci piazzati: Gaetano, Prati, Esposito
COMO
Rigoristi: Nico Paz, Morata, Douvikas
Calci Piazzati: Nico Paz, Da Cunha, Baturina
CREMONESE
Rigoristi: Vardy, Vazquez, Sanabria
Calci piazzati: Vazquez, Vandeputte, Pezzella
FIORENTINA
Rigoristi: Gudmundsson, Mandragora, Dzeko
Calci piazzati: Fagioli Gudmundsson, Mandragora
GENOA
Rigoristi: Malinovskyi, Colombo, Stanciu
Calci piazzati: Malinovskyi, Martin, Stanciu
INTER
Rigoristi: Calhanoglu, Lautaro Martinez, Zielinski
Calci piazzati: Calhanoglu, Dimarco, Mkhitaryan
JUVENTUS
Rigoristi: David, Vlahovic, Locatelli
Calci piazzati: Yildiz, Koopmeiners, Conceicao
LAZIO
Rigoristi: Zaccagni, Castellanos, Dia
Calci piazzati: Zaccagni, Rovella, Isaksen
LECCE
Rigoristi: Stulic, Tete Morente, Berisha
Calci piazzati: Tete Morente, Berisha, Gallo
MILAN
Rigoristi: Pulisic, Modric, Gimenez
Calci piazzati: Pulisic, Modric, Ricci
NAPOLI
Rigoristi: Lukaku, De Bruyne, Lucca
Calci piazzati: De Bruyne, Politano, Lobotka
PARMA
Rigoristi: Pellegrino, Valeri, Cutrone
Calci piazzati: Bernabè, Valeri, Oristanio
PISA
Rigoristi: Nzola, Tramoni, Stengs
Calci Piazzati: Tramoni, Aebischer, Angori
ROMA
Rigoristi: Dybala, Pellegrini, Soulè
Calci piazzati: Dybala, Pellegrini, Soulè
SASSUOLO
Rigoristi: Berardi, Pinamonti, Laurientè
Calci piazzati: Berardi, Laurientè, Boloca
TORINO
Rigoristi: Zapata, Vlasic, Simeone
Calci Piazzati: Vlasic, Biraghi, Asllani
UDINESE
Rigoristi: Davies, Bravo, Buksa
Calci piazzati: Lovric, Zaniolo, Zemura
VERONA
Rigoristi: Harroui, Sarr, Orban
Calci piazzati: Harroui, Bernede, Frese
