Fantacalcio Serie A, i tiratori di rigori e piazzati: sorpresa per il Napoli

La redazione di Sportmediaset ha fornito nel dettaglio l'elenco dei rigoristi e dei tiratori di calci piazzati in Serie A in vista dell'asta del Fantacalcio. Per il Napoli c'è De Bruyne sia dal dischetto che per i piazzati e per le punizioni (ha già fatto gol all'esordio da posizione defilata sul campo del Sassuolo), ma occhio anche a Lucca per i rigori, con Lukaku ko per infortunio. Ecco l'elenco completo:

ATALANTA

Rigoristi: Scamacca, Krstovic, De Ketelaere

Calci piazzati: De Ketelaere, Zalewski

BOLOGNA

Rigoristi: Orsolini, Immobile, Bernardeschi

Calci piazzati: Orsolini, Miranda, Bernardeschi

CAGLIARI

Rigoristi: Belotti, Mina, Esposito

Calci piazzati: Gaetano, Prati, Esposito

COMO

Rigoristi: Nico Paz, Morata, Douvikas

Calci Piazzati: Nico Paz, Da Cunha, Baturina

CREMONESE

Rigoristi: Vardy, Vazquez, Sanabria

Calci piazzati: Vazquez, Vandeputte, Pezzella

FIORENTINA

Rigoristi: Gudmundsson, Mandragora, Dzeko

Calci piazzati: Fagioli Gudmundsson, Mandragora

GENOA

Rigoristi: Malinovskyi, Colombo, Stanciu

Calci piazzati: Malinovskyi, Martin, Stanciu

INTER

Rigoristi: Calhanoglu, Lautaro Martinez, Zielinski

Calci piazzati: Calhanoglu, Dimarco, Mkhitaryan

JUVENTUS

Rigoristi: David, Vlahovic, Locatelli

Calci piazzati: Yildiz, Koopmeiners, Conceicao

LAZIO

Rigoristi: Zaccagni, Castellanos, Dia

Calci piazzati: Zaccagni, Rovella, Isaksen

LECCE

Rigoristi: Stulic, Tete Morente, Berisha

Calci piazzati: Tete Morente, Berisha, Gallo

MILAN

Rigoristi: Pulisic, Modric, Gimenez

Calci piazzati: Pulisic, Modric, Ricci

NAPOLI

Rigoristi: Lukaku, De Bruyne, Lucca

Calci piazzati: De Bruyne, Politano, Lobotka

PARMA

Rigoristi: Pellegrino, Valeri, Cutrone

Calci piazzati: Bernabè, Valeri, Oristanio

PISA

Rigoristi: Nzola, Tramoni, Stengs

Calci Piazzati: Tramoni, Aebischer, Angori

ROMA

Rigoristi: Dybala, Pellegrini, Soulè

Calci piazzati: Dybala, Pellegrini, Soulè

SASSUOLO

Rigoristi: Berardi, Pinamonti, Laurientè

Calci piazzati: Berardi, Laurientè, Boloca

TORINO

Rigoristi: Zapata, Vlasic, Simeone

Calci Piazzati: Vlasic, Biraghi, Asllani

UDINESE

Rigoristi: Davies, Bravo, Buksa

Calci piazzati: Lovric, Zaniolo, Zemura

VERONA

Rigoristi: Harroui, Sarr, Orban

Calci piazzati: Harroui, Bernede, Frese