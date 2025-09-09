Cavani cuore d'oro: l'ex Napoli salva la vita ad una bambina
Cuore d'oro Cavani. Comincia così un articolo del Corriere dello Sport nella sua edizione online. Un gesto nobile da parte dell'ex centravanti azzurro. Se ne parla ovunque, ovviamente in Argentina ma anche in Italia. Cosa è accaduto? Non un gol o un assist. "L'attaccante del Boca con un passato nel Napoli ha salvato la vita di una bambina.
A raccontarlo ci ha pensato Rafa Cotelo, giornalista uruguaiano e papà della ragazza. Il riassunto? Una emergenza grave dovuta a una rara malattia, un'operazione costosa e un aiuto inaspettato de El Matador che ha cambiato tutto. Dopo due operazioni precedenti in Argentina affidate a un neurochirurgo pediatrico, si è creata una complicanza improvvisa che ha reso necessario un nuovo intervento".
Copertina Le parole di Conte su Anguissa non sono una buona notizia per chi l'ha preso al Fantacalcio
