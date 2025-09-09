Il Camerun perde lo scontro con Capo Verde per il 1º posto: 90’ per Anguissa

Oggi alle 20:05
di Daniele Rodia

90' in campo per Zambo Anguissa con il suo Camerun nella cocente sconfitta contro Capo Verde per 1-0. La gara, valida per l'ottavo turno del gruppo D di qualificazioni ai mondiali, è stata decisa dalla rete di Rocha Livramento, l'attaccante dell'Hellas Verona che ha regalato 3 punti fondamentali alla sua Nazionale che vola al primo posto a 19 punti, distaccando proprio il Camerun di 4 lunghezze. 