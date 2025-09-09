Marianucci decide la sfida dell'U21 contro la Macedonia! Azzurri a punteggio pieno

di Daniele Rodia

Dopo la vittoria all'esordio contro il Montenegro, gli azzurrini bissano e raggiungono la Polonia in vetta. Contro la Macedonia del Nord decide la rete di Luca Marianucci, il centrale del Napoli, che nel primo tempo ha battuto il portiere avversario con un destro preciso all'angolino.

Nonostante più di un'ora in inferiorità numerica, gli uomini di mister Baldini reggono gli attacchi dei Macedoni e portano a casa una meritata ed importantissima vittoria che li proietta a punteggio pieno in testa alla classifica del girone E.