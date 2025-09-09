Il mercato estivo subito alla prova: dentro Beukema e i sostituti di Lukaku

Amir Rrahmani si è sottoposto ieri agli esami strumentali dopo l’infortunio muscolare rimediato durante la gara del Kosovo contro la Svizzera. I test hanno confermato l’esito dei primi controlli svolti in nazionale: lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Per il centrale difensivo dunque nulla di particolarmente grave ed un paio di settimane al massimo di stop. Salterà Firenze e Manchester, mettendo nel mirino la sfida al Pisa o, evitando rischi, quella successiva col Milan.

Per la partita sul campo della Fiorentina, Conte si affiderà a Sam Beukema per riempire il vuoto lasciato in eredità al centro della difesa dall'infortunio di Rrahmani. Un acquisto da 30 milioni di euro che ha richiesto settimane di trattative per convincere il Bologna a lasciarlo andare e che adesso sarà subito misurato nel nuovo palcoscenico. Non solo Beukema, però: per la prima volta infatti Conte avrà a disposizione il nuovo parco centravanti composto da Rasmus Hojlund e Lorenzo Lucca, i due deputati a non far rimpiangere l'assenza di un altro infortunato quale Romelu Lukaku.