Lukaku, altro che critiche: basta un gol per un traguardo importantissimo

vedi letture

Uno degli uomini più attesi di domani è il grande ex. Romelu Lukaku – 97 presenze e 57 gol in Serie A con l’Inter tra il 2019 e il 2023 – con una rete andrebbe in doppia cifra per la quinta volta da quando ha debuttato nella competizione (2019/20), nel periodo solo Lautaro Martínez (sei, la più recente raggiunta proprio nell’ultima giornata) ci è riuscito in più occasioni in Serie A. Basta anche un gol tra l'altro per arrivare a quota 80 reti in Serie A.

