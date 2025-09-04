Ufficiale

Macedonia del Nord in amichevole con l'Arabia Saudita: Elmas non parte titolare

di Pierpaolo Matrone

La Macedonia del Nord scende in campo alle 17 in amichevole nel match contro l'Arabia Saudita. Eljif Elmas, centrocampista appena tornato in prestito al Napoli dal Lipsia, non figura nella squadra titolare.

Di seguito la formazione della nazionale macedone.