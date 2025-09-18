Man City, esclusione a sorpresa? Sky: un big rischia di partire dalla panchina

Man City, esclusione a sorpresa? Sky: un big rischia di partire dalla panchinaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:50Notizie
di Pierpaolo Matrone

Arrivano le ultimissime da Manchester in vista della super sfida di questa sera tra i Citizens di Pep Guardiola e il Napoli. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il tecnico spagnolo non ha ancora sciolto i dubbi sulla formazione titolare da schierare contro gli azzurri. Il principale punto interrogativo riguarda la presenza di Rodri.

Il centrocampista spagnolo, uscito affaticato dal derby di Manchester di domenica scorsa, non è al meglio e la sua condizione fisica preoccupa. Se non dovesse essere al 100%, Guardiola potrebbe decidere di non rischiarlo, anche in vista dell'altra sfida importantissima in programma domenica contro l'Arsenal.