Man City-Napoli, per i bookmakers esordio in salita per gli azzurri

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Il Napoli torna a calcare il palcoscenico della Champions League e comincia la sua avventura contro il Manchester City. Per gli esperti di Sisal, in questo match la bilancia pende nettamente a favore degli uomini di Guardiola, avanti a 1,65, si sale a 5,25 per il blitz del Napoli all'Etihad, il pareggio vale 4,00. Il match promette spettacolo con entrambe le squadre a segno a 1,70 e l'Over 2,50 a 1,75. L'ipotesi che sia il City a sbloccare la gara è a 1,52, vale invece 2,90 il primo gol nella gara degli azzurri.

Tra i protagonisti, non si può non menzionare Gigio Donnarumma, che punta a tenere inviolata la sua porta anche contro il Napoli, l'ipotesi di un clean sheet è a 2,80. L'uomo copertina della gara è però l'ex City Kevin de Bruyne, che è tra i candidati alla marcatura: il gol dell'ex vale 7,50. Da un fenomeno all'altro, il pericolo numero uno per gli azzurri Erling Haaland: la sua marcatura è la più probabile, a 1,80. (ANSA).