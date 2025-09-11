Ufficiale Man United Re dei flop: pagato 57mln, Onana va in prestito in Turchia

vedi letture

Con uno stringato comunicato stampa, il Trabzonspor ha annunciato l'arrivo di André Onana in prestito dal Manchester United. Il portiere è atterrato nelle scorse ore a Trebisonda, accolto con grande entusiasmo da parte dei tifosi del Trabzonspor. Il portiere camerunese rimpiazza Ugurcan Cakir, ceduto al Galatasaray. Queste le sue prime dichiarazioni: “Sono appena arrivato e posso dire di essere molto felice. Sto iniziando un nuovo progetto, una nuova avventura per me, e sono molto felice di essere qui. È una sensazione molto gratificante sentire così tanto amore dalle persone che ti circondano, ti fanno sentire a casa fin dal primo momento. Voglio iniziare a lavorare e ricambiare quell'amore, rendendoli felici sul campo".

29 anni, Onana lascia il Manchester United dopo due stagioni molto deludenti, nonostante il club inglese abbia investito oltre 50 milioni di euro per strapparlo all'Inter. Con i Red Devils 102 presenze in tutte le competizioni, 150 gol subiti e 24 clean sheet. Tra le poche soddisfazioni, la FA Cup vinta nel maggio 2024 battendo in finale a Wembley gli odiati cugini del Manchester City.