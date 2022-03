Manca un rigore evidente su Osimhen: al 45' è 0-0

Manca un rigore al Napoli per un tocco da dietro su Osimhen, non segnalato neanche dal VAR Valeri, mentre Koulibaly è fermo sul contatto con Bennacer

Meglio il Napoli in questi primi 45', ma senza trovare il gol. Brava la squadra di Spalletti ad uscire dalla pressione e fare gioco mentre il Milan ha trovato solo qualche fiammata a campo aperto. Manca un rigore al Napoli per un tocco da dietro su Osimhen, non segnalato neanche dal VAR Valeri, mentre Koulibaly è fermo sul contatto con Bennacer che ha fatto protestare a lungo Pioli.