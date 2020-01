Manolas, 95' rabbiosi e poi esplode di gioia: il Napoli ha trovato un altro leader

Kostas Manolas non vedeva l'ora di una vittoria così. Dopo una prestazione monumentale, valutata da 7,5 per le nostre pagelle (clicca qui) chiusa con statistiche di livello (4 salvataggi, 2 tiri bloccati, un intercetto, 5 contrasti vinti e 4 duelli aerei vinti), il difensore azzurro al fischio finale ha avuto l'ennesimo diverbio della sua partita andando faccia a faccia con Acerbi per poi correre e trascinare tutti sotto la Curva. Già virale sui social il suo canticchiare l'inizio del coro e chiamare a raccolta tutti i compagni. In campo e fuori, il Napoli pare aver trovato un altro trascinatore, che non vuole in nessun modo piegarsi ad stagione così negativa del Napoli - dopo una serie di anni meravigliosi - proprio quando lui decide di lasciare la capitale per sposare il progetto azzurro.