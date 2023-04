Maradona sold out per Napoli-Salernitana: i tifosi azzurri chiedono di aprire il settore ospiti

Dopo il trionfo di Torino contro la Juventus, in casa Napoli cresce a dismisura l’attesa per festeggiare la vittoria dello Scudetto.

Ad oggi il Napoli, in attesa di un eventuale spostamento della Lega, sarà impegnato sabato alle 15 al Maradona contro la Salernitana. Da giorni l’impianto di Fuorigrotta è sold-out per il derby campano e considerato che il settore ospiti resterà chiuso perchè la vendita dei biglietti è vietata ai salernitani, tantissimi tifosi del Napoli stanno chiedendo in queste ore di aprire il settore ospiti pur di assistere alla partita.