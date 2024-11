Ufficiale Massa 'retrocesso' in Serie B dopo le polemiche per Napoli-Roma?

vedi letture

Davide Massa, l'arbitro di Napoli-Roma, il direttore di gara di cui si è tanto parlato dopo la partita del Maradona per le polemiche da Roma per gli interventi di Lukaku che per i tifosi giallorossi e non solo erano da doppio giallo e quindi da rosso, retrocede in Serie B: sarà Var per Brescia-Bari. Questa la scelta da parte del designatore.