McTominay ci prova: entra in campo con la squadra per la rifinitura

"Sarà il ragazzo a prendere la decisione. Ieri ha svolto lavoro differenziato, oggi ha svolto una parte dell'allenamento. Ha avuto questo problema di questo taglio sulla parte superiore della caviglia. Sicuramente starà a lui prendersi la responsabilità della decisione". Così Antonio Conte parlava ieri in conferenze di Scott McTominay e del possibile recupero per il Psv.

Questa mattina, in terra olandese, lo scozzese è entrato in campo per la rifinitura della squadra per testare le condizioni della caviglia. Una decisione verrà presa nelle prossime ore.