Ultim'ora McTominay domani direttamente a Napoli: è atteso alle 11.30 a Capodichino

Dopo il bagno di folla per l'arrivo a Napoli di Romelu Lukaku, domani se ne prevede un altro per lo sbarco di Scott McTominay in città.

Il centrocampista scozzese in arrivo dal Manchester United arriverà domani mattina, alle ore 11:30, all'aeroporto di Capodichino. A riferirlo su X è Mirko Calemme, giornalista di As.