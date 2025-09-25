Video McTominay e De Bruyne al termine di "Ag4in": i due azzurri salutano i tifosi

Terminata al Cinema Metropolitan la proiezione in anteprima di "Ag4in", il film che racconta il quarto scudetto del Napoli. Una serata speciale che ha visto la partecipazione di squadra, staff tecnico e dirigenza, accolti dal calore di tantissimi tifosi radunati lungo via Chiaia. All’uscita dalla sala, l’atmosfera si è trasformata in una festa a cielo aperto.

Tra i momenti più attesi, il saluto dei due top player Scott McTominay e Kevin De Bruyne, che si sono fermati qualche istante per ringraziare i tifosi e concedersi a foto e strette di mano prima di lasciare la zona. Di seguito le immagini raccolte dal nostro inviato.