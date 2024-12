Foto McTominay non si smentisce mai: in Genoa-Napoli nessuno ha corso più di lui

Sì, è tornato tutto alla normalità. Ossia con Scott McTominay a dominare la classifica dei chilometri percorsi in partita, considerando sia i calciatori del Napoli che quelli del Genoa. Contro la Lazio l'ex Manchester United aveva deluso anche da questo punto di vista, poi con l'Udinese è tornato il solito maratoneta e lo ha confermato di nuovo oggi contro i rossoblu, con ben 12.52 km percorsi.

