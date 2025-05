McTominay verso la maglia da titolare: è regolarmente in campo per la rifinitura

Antonio Conte ha preso la sua decisione su Scott McTominay: lo scozzese partirà titolare contro il Parma. E infatti stamattina, come rivelato dalle immagini che circolano in merito alla rifinitura degli azzurri, l'ex Manchester United è regolarmente in campo.

Così ieri si era espresso Conte su di lui in conferenza: "Su McTominay ha avuto qualche problemino, più di uno, ma come vi dico sempre troveremo sempre la soluzione a prescindere. Il gruppo è fidato, ha superato difficoltà importanti e cercheremo di troare sempre la soluzione. Neres ha recuperato, la settimana scorsa si era allenato mezza volta con noi, ha fatto 8-10 minuti, era quella la sua autonomia, s'è allenato sempre con noi, ha aumentato l'autonomia ma viene da 50 giorni fermo e non può certo essere pronto da titolare".