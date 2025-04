Mediaset - Napoli, c'è una gara da cerchiare in rosso sul calendario

"I nerazzurri hanno un calendario più complicato: Cagliari, Bologna, Roma, Verona, Torino, Lazio e Como. Da cerchiare in rosso la sfida del Dall'Ara nel giorno di Pasqua, in quello stesso stadio che nel 2022 costò in pratica lo scudetto poi andato al Milan. Corsi e ricorsi che fanno sognare i tifosi del Napoli e tremare quelli dell'Inter". Così il portale Sportmediaset dopo il pari di Bologna con una lotta scudetto che si fa sempre più incerta e interessante nonostante la prima occasione di accorciare da parte degli azzurri.

