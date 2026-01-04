Mega coreografia in Curva Nord, cori e pienone nel settore dei tifosi azzurri
Atmosfera caldissima all'Olimpico per Lazio-Napoli, lunch match della 18esima giornata di Serie A. Per l'occasione c'è il sold-out allo stadio con una spettacolare coreografia esposta dai tifosi biancocelesti con i basso al centro della Curca Nord la scritta "C'mon Guys!". Pienissimo anche il Settore Ospiti, si fanno già sentire in questo pre-partita i tantissimi tifosi azzurri con i cori.
