Al Maradona arriva il terzo gol dell'Inter con Thuram. Apertura a destra per Cuadrado, che va al cross basso, Meret manca la palla in uscita bassa. Thuram si muove tra Ostigard e Rrahmani e col destro, da due passi, mette in rete!