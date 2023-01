Mertens in gol col Galatasaray: quarto gol in campionato per il belga

Vittoria schiacciante del Galatasaray che supera 4-0 in trasferta il Giresunspor. La prima rete l'ha realizzata Mertens

Vittoria schiacciante del Galatasaray che supera 4-0 in trasferta il Giresunspor. La prima rete l'ha realizzata Dries Mertens al termine del primo tempo. Esultanza con linguaccia come ai tempi di Napoli per il belga. Quarto gol in campionato per Ciro.