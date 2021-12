Milan, brutte notizie per Pioli: Giroud non torna in gruppo e resta in dubbio per il Napoli

Sembrava dovesse tornare in gruppo nella giornata di oggi e invece anche questa mattina Olivier Giroud ha svolto un allenamento personalizzato. Il francese, alle prese con un problema muscolare rimediato nella sfida di Champions League in casa dell'Atletico Madrid, resta quindi in dubbio per il match di domenica a San Siro contro il Napoli. A riportarlo è Milannews.it.