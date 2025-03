Milan, Conceicao aspetta segnali dai big al Maradona: cinque in ballo

Manuele Baiocchini, inviato Sky Sport, è intervenuto da Milanello per le ultime di formazione in casa Milan in vista della sfida di domenica al Maradona contro il Napoli: "Mi aspetto Abraham contro il Napoli. I dirigenti e i tifosi, oltre a Conceicao, invece, si aspettano che le stelle di questa squadra si riaccendano.

Pensiamo a Pulisic e Reijnders per questa stagione ma pensando al passato anche a Maignan, Theo e Leao, che spesso hanno fatto bene al Maradona. Maignan parò anche un rigore a Kvara in Champions e arriva da tre rigori parati in Nations League. Leao segnò due gol al Napoli e fu mattatore di quella sfida di Champions, per Theo due gol e due assist in totale contro gli azzurri".