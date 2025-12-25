Foto Valore portieri Transfermarkt: sale Milinkovic, l'ex Caprile sorpassa Meret

Con gli ultimi aggiornamenti di Transfermarkt che vi abbiamo raccontato cambiano i valori dei club di serie A. Entrando nello specifico, in particolare nella categoria portieri, Mile Svilar è diventato ufficialmente il portiere più prezioso in Serie A. Non solo: nella classifica globale è quarto, dietro solo a mostri sacri come ad esempio Gianluigi Donnarumma.

In Italia, quindi, staccati Carnesecchi e Maignan, oltre a Zion Suzuki che viene raggiunto da Vanja Milinković-Savić, in crescita intorno ai 20mln di euro con il Napoli. Calo per Josep Martínez, mentre Elia Caprile sale a 15mln di euro e supera l'ex compagno di squadra Alex Meret, in ribasso a 14mln (complice evidentemente prima la concorrenza e poi l'infortunio) sulla scia del calciomercato. Di seguito la graduatoria: