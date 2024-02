Milan-Napoli, i rossoneri non vincono a San Siro da 9 anni: i precedenti

I milanesi non vincono dal 14 dicembre 2014 (2-0 con gol di Menez e Bonaventura).

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Periodo davvero positivo per il Milan in campionato. I rossoneri vengono da otto risultati utili consecutivi (di cui sei sono vittorie). Inutile dirlo che questa è la miglior serie stagionale per la squadra allenata da Pioli. Il Napoli sta provando a risalire e ha fatto sette punti nelle ultime tre gare.

E poi c'è da dire che gli azzurri si stanno dimostrando particolarmente a loro agio nella San Siro rossonera. I milanesi non vincono dal 14 dicembre 2014 (2-0 con gol di Menez e Bonaventura). Dopo quella vittoria sono arrivate 5 affermazioni dei campani e 3 pareggi. Nelle ultime tre stagioni sono arrivati altrettanti successi azzurri.

Prima dello svolgimento di questo turno di campionato, il Milan poteva vantare la panchina più prolifica di questo torneo con 10 reti realizzati da giocatori entrati a partita in corso. Questo, in larga parte, per merito di Jovic, andato a segno anche a Frosinone poco dopo il suo ingresso in campo. Con 25 gol realizzati, sempre il Milan è la squadra di A che ha segnato più reti nel primo tempo (a pari merito con l'Inter). Per il Napoli ottimo rapporto per quanto riguarda i rigori: c'è un +5 da record tra quelli a favore e quelli contro, stesso bilancio di Inter e Verona.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO (SERIE A)

75 incontri disputati

32 vittorie Milan

26 pareggi

17 vittorie Napoli

119 gol fatti Milan

76 gol fatti Napoli

LA PRIMA SFIDA A MILANO

1929/1930 Serie A Milan vs Napoli 2-2, 20° giornata

L'ULTIMA SFIDA A MILANO

2022/2023 Serie A Milan vs Napoli 1-2, 7° giornata