Milan-Napoli, le ultime di formazione: Mazzarri verso il 3-5-1-1, un top verrà escluso

Alla vigilia di Milan-Napoli, Tuttomercatoweb.com riporta le ultime dai campi riguardo le scelte degli allenatori

Walter Mazzarri dovrebbe tornare al 3-5-1-1 visto contro la Lazio. In attacco ci sarà quindi solo Kvaratskhelia a sostegno di Simeone, con Politano verso la panchina. Sulle corsie di centrocampo agiranno Di Lorenzo e Mazzocchi, vista la squalifica di Mario Rui. In mezzo pronti Anguissa, Lobotka e Cajuste con Zielinski che è recuperato e sarà a disposizione a gara in corso. Il terzetto difensivo sarà composto da Ostigard, Rrahmani e Juan Jesus, tra i pali ci sarà Gollini. Rientrano nella lista dei convocati anche Meret e Olivera, mentre Osimhen è ancora impegnato in Coppa d'Africa.

Stefano Pioli studia la mossa per sopperire alla squalifica di Tijjani Reijnders. Il nome più caldo è quello di Bennacer, ma sarà ballottaggio con Musah fino all'ultimo. Gli altri 10 invece saranno gli stessi di Frosinone. Quindi Maignan in porta con Kjaer e Gabbia centrali e Calabria-Theo ai lati. In cabina di regia pronto Adli mentre il tandem offensivo alle spalle di Giroud sarà formato da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao.

MILAN (4-2-3-1) probabile formazione: Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

NAPOLI (3-5-1-1) probabile formazione: Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Cajuste, Mazzocchi; Kvaratskhelia; Simeone. All. Mazzarri