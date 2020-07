Milik ''imita' Sosa: gol-record per velocità, avvicinato un record che dura dal 2011

Pochi secondi per far gol: Milik ha superato Sosa, non il Pampa, ma Ernesto, segnando il gol più rapido per il Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it Pochi secondi per far gol: Milik ha superato Sosa, non il Pampa, ma Ernesto, segnando il gol più rapido per il Napoli dopo quello dell'argentino nel 2011. Ecco la statistica fornita da OptaPaolo: 37 - Quello di Arkadiusz #Milik dopo 37 secondi è il gol più rapido di un subentrato del Napoli in #SerieA da quello di José Sosa dopo 33 secondi contro il Cesena nel 2011. Rapidità.#NapoliUdinese pic.twitter.com/alzYNlbMrY — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 19, 2020