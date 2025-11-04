Milinkovic al top, Tmw: ha avuto ragione Conte, ecco quanti punti ha già portato

Elogio a Vanja Milinkovic-Savic sulle pagine di Tuttomercatoweb.com. Ed elogio anche ad Antonio Conte, che sulla questione portieri ci aveva visto lungo. Ecco quanto si legge sul portale: "Tra i tanti acquisti definiti dal Napoli questa estate probabilmente quello di Vanja Milinkovic-Savic è stato quello più contestato. In tanti si chiedevano perché il club partenopeo, che in rosa aveva Alex Meret, doveva acquistare un altro numero uno e insidiare il posto del portiere degli ultimi due Scudetti. Di più: pur di portarlo a Castel Volturno, il club partenopeo è andato oltre la sua clausola risolutoria. Per rateizzare il pagamento il presidente del Torino Urbano Cairo ha chiesto di più dei 19 milioni di euro della clausola e alla fine l'accordo tra prestito e diritto/obbligo di riscatto s'è chiuso a 22.5 milioni di euro. "Se è stato preso Milinkovic-Savic... abbiamo speso 20mln, mica è venuto gratis. L'anno scorso Scuffet venne in prestito. Milinkvovic è qui perché lo riteniamo un portiere forte, importante, che dividerà l'annata con Meret in maniera molto serena. Ci saranno partite in cui giocherà Meret ed altre in cui giocherà Milinkovic. lo non ho preso un altro per mandare via Meret che mi dà determinate garanzie, me ne servono anche altre e si divideranno la porta a meno che non ci sia un dislivello talmente importante e andremo direttamente su di uno", spiegò Conte in estate. Tra lo scetticismo generale.

Quelle parole a distanza di quasi tre mesi risultato quasi profetiche perché Milinkovic-Savic fino a questo momento non solo ha giocato più di Meret anche a causa dell'infortunio rimediato da quest'ultimo, ma è anche risultato determinante come pochi altri calciatori della rosa. Nel turno infrasettimanale, quando Lecce-Napoli era ancora sullo 0-0, ha intercettato il rigore calciato da Francesco Camarda e alla fine i campioni d'Italia grazie a un colpo di testa di Anguissa hanno portato a casa i tre punti. Poi il portiere serbo s'è ripetuto contro il Como al Maradona sabato pomeriggio: ha intercettato il penalty calciato da Morata e ha permesso al Napoli di portare a casa un punto al termine di una gara parecchio complicata. Milinkovic-Savic è oggi il più importante para-rigori della Serie A. In questa stagione ne ha intercettati due su quattro, contando anche quella passata siamo a sei rigori parati su undici. "Abbiamo perso Lukaku e De Bruyne e qualcuno dice che forse ne abbiamo giovato e stiamo all’assurdo. Questo è ciò che ci sta accadendo: c'è anche l’infortunio di Meret e qualcuno a inizio stagione si chiedeva perché il Napoli sta prendendo un portiere di valore. Bisogna mettere i punti sulle 'I' perché si parla tanto e poi alla fine bisogna stare zitti perché le situazioni danno ragione a ch vede un po’ più lungo rispetto a chi sta solo a sparare sentenze a destra e a sinistra", ha detto Conte dopo la vittoria contro il Lecce rivendicando la bontà della scelta estiva. A conti fatti, ha avuto ragione lui.