Mondiale ogni due anni, si fa sul serio: presto proposta sarà messa ai voti

Il Mondiale ogni due anni è un'idea reale, concreta, tangibile. La FIFA ci sta lavorando sul serio, anzi la decisione è già bella e presa: fosse soltanto per Gianni Infantino e l'organismo da lui presieduto, la decisione sarebbe già stata presa e ufficializzata. Questo giovedì, nella sede di Zurigo, la FIFA metterà nuovamente sul banco la sua proposta e, secondo Marca, al prossimo Congresso, previsto per marzo-aprile 2022, si passerà alla votazione: di 211 voti, ne serviranno almeno 106 positivi affinché dal 2026 il Mondiale si disputi ogni due anni.

Nel dettaglio. UEFA e CONMEBOL hanno già dato parere contrario, ma il fatto che la Coppa del Mondo sarebbe aperta a 48 nazionali potrebbe convincere le altre federazioni. In questi giorni la FIFA proverà a convincere tutti della necessità di un cambio radicale, anche per riformare il calendario. L'idea di Infantino per andare incontro ai club - si legge ancora sull'autorevole quotidiano spagnolo - sarebbe quella di riservare il mese di ottobre per intero a tutte le partite di qualificazione al Mondiale, in modo da ridurre le soste durante i campionati.