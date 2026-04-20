Mondiali, Christillin: "Ripescaggio Italia? Tutto nelle mani Fifa, suggerisco la Palestina"

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(ANSA) - ROMA, 20 APR - "È tutto nelle mani della Fifa: secondo il regolamento 6.7 il Consiglio Fifa può decidere su suggerimento dell'amministrazione. Quindi decide Infantino e poi fa votare il Consiglio dando il suggerimento che è meglio seguire". Così Evelina Christillin, ex membro Uefa nel consiglio Fifa, a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 a proposito del possibile ripescaggio dell'Italia ai Mondiali di calcio nel caso della rinuncia dell'Iran: "Vedo abbastanza difficile la partecipazione dell'Iran al Mondiale - precisa - Il presidente della federcalcio iraniana ha detto che vogliono giocare, mentre il governo iraniano mi sembra molto più prudente. Manca un mese e mezzo all'inizio del Mondiale, veramente difficile immaginare la loro partecipazione, anche se io me lo auguro".

"L'Italia - aggiunge Christillin - ha il ranking più alto delle escluse, 12esima. Gli Emirati Arabi Uniti sono la prima squadra non qualificata dell'Afc, la confederazione asiatica. Permettermi un suggerimento di cuore: l'anno scorso, con un rigore piuttosto inesistente al 97', la Palestina è stata eliminata dall'Oman nelle qualificazioni asiatiche. Sarebbe un bel gesto ripescare Palestina in questo momento". Si è paventata l'idea di un super playoff che potrebbe coinvolgere l'Italia: "Pensare di qualificarsi per il rotto della cuffia - conclude Christillin - perché un'altra nazionale non può giocare è un po' umiliante per una Nazionale che ha vinto quattro Mondiali". (ANSA).