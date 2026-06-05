Di Napoli applaude Hojlund: "Che miglioramenti con Conte! E non solo per i gol”

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Alla radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, è intervenuto l'ex attaccante Arturo Di Napoli, che ha detto la sua sul caso Vlahovic in casa Juve: "Non ho mai avuto parole gentili nei suoi confronti, secondo me non è mai entrato nel mondo Juve, non ha mai inciso veramente. Non ha datro il contributo che un giocatore di quello spessore doveva dare. E' un bene per tutti che sia finita. Ci aspettavamo tutti di più da Vlahovic. Alla Juve le pressioni sono diverse da quelle della Fiorentina, servono capacità anche caratteriali. Nelle difficoltà devi dare una mano al club e lui non lo ha fatto. Per me ci ha perso di più la Juve, per quanto lo ha pagato e per quanto si aspettava da lui, e per il fatto che deve cercare un'altra punta".

Cosa aggiunge sul serbo?

"Il mercato mette le leggi e ti fa capire quanto puoi guadagnare. Alla fine non è quello, perché i numeri ci sono sempre stati, ma quando sei in un club titolato sei uno dei tanti campioni che c'è ed è normale che non puoi avere lo stesso trattamento avuto a Firenze. Ed è normale che se non rendi, vieni messo in discussione".

Dove lo vede?

"L'unica scelta è l'estero, nessuno in Italia gli da quelle cifre".

Napoli, riscattato Hojlund:

"Con Conte è cambiato, oltre i numeri ha lavorato molto per la squadra. E' stato presente non solo con i suoi gol. Ha lavorato di reparto, è migliorato tantissimo con Conte".

Leao-Arsenal, si parla di 50 mln. che ne pensa?

"Un bluff che è durato tanti anni".