Morte Vessicchio, il cordogio di ADL e SSCNapoli: "Addio a un grande tifoso azzurro"

Si è spento oggi a Roma, all'età di 69 anni, il celebre maestro Beppe Vessicchio, figura iconica della musica e della televisione italiana. Il decesso è avvenuto all'ospedale San Camillo, dove era stato ricoverato a seguito di un'improvvisa complicazione. Nato a Napoli nel 1969, Vessicchio era molto più di un direttore d'orchestra: compositore, arrangiatore e volto televisivo amato da tutti.

Il Napoli ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa del direttore d'orchestra partenopeo tramite un post su X: "Il presidente De Laurentiis e la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del maestro Giuseppe Vessicchio, grande tifoso azzurro e indimenticabile direttore d'orchestra del Festival di Sanremo".