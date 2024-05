Mourinho torna in pista dopo l’esonero alla Roma: nuova squadra a sorpresa

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - José Mourinho non resterà disoccupato ancora per molto. Dopo il divorzio dalla Roma, il tecnico portoghese è stato accostato a diversi club in cerca di un nuovo tecnico, ma secondo la stampa spagnola sarebbe la Turchia il prossimo approdo per lo Special One: il Mundo Deportivo scrive che sarebbe molto vicino a un nuovo progetto che rappresenterebbe una novità assoluta in un campionato in cui non ha mai allenato.

Aziz Yildirim, candidato a diventare presidente del Fenerbahce, ha assicurato di avere già il "sì" di José Mourinho. Il candidato a guidare il club turco ha ribadito che l'allenatore portoghese avrebbe accolto con favore la proposta che gli ha fatto durante un recente incontro e si è spinto oltre, affermando che anche se non diventasse presidente, il progetto andrebbe in porto anche con Ali Koç, l'altro candidato, presidente. Se confermato, il Fenerbahce sarebbe la decima squadra della carriera di Mourinho in panchina: lo Special One ha allenato Benfica, Uniao Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham e Roma. (ANSA).