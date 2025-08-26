Quanto costerà Hojlund al Napoli per un anno tra prestito e ingaggio? La cifra
Come impatterà l'affare Hojlund sui conti del club di Aurelio De Laurentiis? A quanto ammonterà l’investimento del Napoli per Hojlund? Ne scrive Calcio&Finanza con un ampio focus: "Detto dei 5 milioni di euro di prestito, sul fronte dell’ingaggio il Napoli sarebbe pronto a garantire all’attaccante un contratto da un anno (la durata del prestito, appunto) più altri cinque, a circa 5 milioni di euro netti a stagione (9,25 milioni di euro lordi).
In questo modo, il costo per la stagione 2025/26 sarà pari a 14,25 milioni di euro tra prestito e stipendio. Come detto, Hojlund in caso di riscatto firmerebbe un accordo di cinque anni. Quanto costerebbe il calciatore dal 2026/27 in avanti in caso di acquisto? Di seguito l’evoluzione del suo peso a bilancio, ricordando che il Napoli ammortizza i cartellini dei giocatori a quote decrescenti:
2025/26 – 14,25 milioni di euro (prestito)
2026/27 – 25,25 milioni di euro
2027/28 – 21,25 milioni di euro
2028/29 – 17,25 milioni di euro
2029/30 – 12,05 milioni di euro
2030/31 – 10,45 milioni di euro".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro