Quanto costerà Hojlund al Napoli per un anno tra prestito e ingaggio? La cifra
Oggi alle 13:10Notizie
di Fabio Tarantino

Come impatterà l'affare Hojlund sui conti del club di Aurelio De Laurentiis? A quanto ammonterà l’investimento del Napoli per Hojlund? Ne scrive Calcio&Finanza con un ampio focus: "Detto dei 5 milioni di euro di prestito, sul fronte dell’ingaggio il Napoli sarebbe pronto a garantire all’attaccante un contratto da un anno (la durata del prestito, appunto) più altri cinque, a circa 5 milioni di euro netti a stagione (9,25 milioni di euro lordi).  

In questo modo, il costo per la stagione 2025/26 sarà pari a 14,25 milioni di euro tra prestito e stipendio. Come detto, Hojlund in caso di riscatto firmerebbe un accordo di cinque anni. Quanto costerebbe il calciatore dal 2026/27 in avanti in caso di acquisto? Di seguito l’evoluzione del suo peso a bilancio, ricordando che il Napoli ammortizza i cartellini dei giocatori a quote decrescenti: 

2025/26 – 14,25 milioni di euro (prestito) 

2026/27 – 25,25 milioni di euro 

2027/28 – 21,25 milioni di euro 

2028/29 – 17,25 milioni di euro 

2029/30 – 12,05 milioni di euro 

2030/31 – 10,45 milioni di euro".