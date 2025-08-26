Kim verso la permanenza al Bayern: cessione solo ad una condizione

di Francesco Carbone

Tra i profili monitorati anche dall’Inter per rinforzare la difesa nella finestra di mercato estiva c’era Kim Min-Jae. Tuttavia, le possibilità di portare il difensore sudcoreano a Milano sembrano ridursi sempre di più.

Secondo quanto riportato dalla Bild, il giocatore starebbe andando verso la permanenza al Bayern Monaco. Inizialmente, il club tedesco sembrava aperto  alla cessione dell’ex Napoli durante questa sessione di calciomercato, ma la situazione è cambiata. Il Bayern ora sembra intenzionato a non privarsi del suo difensore centrale. La cessione diventerebbe possibile soltanto di fronte a un’offerta ritenuta davvero irrinunciabile.